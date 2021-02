LAC वाले बयान पर वीके सिंह की सफाई- 'चीन के बहकावे में ना आएं, सीमा के बारे में मुझे अच्छी जानकारी'

India

oi-Ashutosh Tiwari

VK Singh on China: चीन ने लद्दाख और सिक्किम में पिछले साल मई में घुसपैठ की थी। कुछ दिनों बाद सिक्किम में विवाद शांत हो गया, लेकिन लद्दाख में अभी भी तनाव बरकरार है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने तमिलनाडु के मदुरै में एलएसी पर घुसपैठ को लेकर एक बयान दिया, जिस पर देश की राजनीति गर्मा गई। साथ ही उन्हें पद से हटाने की मांग भी होने लगी। अब इस मामले में खुद वीके सिंह ने विस्तार से सफाई दी है।

दरअसल मदुरै में मीडिया ने जब वीके सिंह से एलएसी पर चीनी घुसपैठ को लेकर सवाल पूछा तो उनका जवाब सरकार से अलग था। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने एलएसी पर 10 बार अतिक्रमण किया है, तो भारत ने कम से कम पचास बार LAC पर अतिक्रमण किया होगा। इसी बयान को लेकर वो विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए। अब उन्हें इस मामले में सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मैं वास्तविक नियंत्रण रेखा और सीमाओं के बारे में अधिक जागरुक हूं। साथ ही सभी को सुझाव देता हूं कि वो चीन के प्रोपगेंडा (बहकावे) में ना आएं। इसके अलावा उन्होंने विस्तार से अपना जवाब लिखकर जारी किया है।

I am more aware of the LAC (Line of Actual Control) and the borders. Suggest, do not fall prey to the Chinese propaganda. Here is my statement on the subject: Minister of State for Road Transport & Highways, Gen (Retd) VK Singh pic.twitter.com/fiZzZHZmMi