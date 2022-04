'पता नहीं, मीडिया के सामने शरद पवार पाखंड क्यों कर रहे हैं...', कश्मीर फाइल्स को लेकर अग्निहोत्री का पलटवार

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 01 अप्रैल: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर फिल्म ''द कश्मीर फाइल्स'' के जरिए दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है। शरद पवार ने यह भी कहा है कि फिल्म ''द कश्मीर फाइल्स'' जैसी फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए थी। अब कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने शरद पवार के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है और हैरानी व्यक्त किया और कहा कि उन्हें नहीं पता कि शरद पवार ने मीडिया के सामने ऐसी बातें क्यों कही है। विवेक अग्निहोत्री का दावा है कि शरद पवार ने फिल्म की पहले तारीफ थी।

I met Shri @PawarSpeaks ji and his respected wife just s few days ago in a flight, touched their feet and both of them congratulated and blessed me and Pallavi Joshi on the film. Don’t know what happened to him in front of media. Despite blatant hypocrisy, I respect him https://t.co/HHQh9nLZvg