Visva Bharati Convocation: बोले PM मोदी- 'ज्ञान, विचार और स्किल स्थिर नहीं'

The New Education Policy will gallop our journey to becoming 'Vishwa-guru' : PM Modi: नई दिल्ली। पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक विश्वभारती यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। इस अहम कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश निशंक भी मौजूद रहे। इस अहम कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप सिर्फ एक विश्वविद्यालय का ही हिस्सा नहीं हैं, बल्कि एक जीवंत परंपरा का हिस्सा भी हैं। गुरुदेव अगर विश्व भारती को सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहते, तो वो इसे ग्लोबल यूनिवर्सिटी या कोई और नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे 'विश्व भारती विश्वविद्यालय' नाम दिया क्योंकि गुरुदेव जानते थे कि जो भी यहां शिक्षा ग्रहण करने आएगा, वो इसे केवल एक विवि के रूप में नहीं देखेगा बल्कि वो इसे इंडिया और भारतीयता के दृष्टिकोण से देखेगा।

The New Education Policy will gallop our journey to becoming 'Vishwa-guru' said PM Modi: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar at the convocation ceremony of Visva-Bharati University