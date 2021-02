Farmers Protest: विराट कोहली बोले- 'किसान देश का एक अभिन्न हिस्सा, यकीन है समाधान निकल जाएगा'

*Virat Kohli On Farmers Protest: भारत में पिछले दो महीने से चल रहे किसान आंदोलन पर अब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच क्रिकेटर और टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने पर ट्वीट पर कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विराट कोहली ने बुधवार (3 फरवरी) की रात ट्वीट करते हुए लिखा, असहमतियों के इस दौर में हमें एकजुट रहने की जरूरत है। कोहली ने उम्मीद जताई है कि किसान आंदोलन का समाधान निकल जाएगा। दिल्ली के सिंघु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीन कृषि कानून को रद्द कर दे।

विराट कोहली ने ट्वीट कर लिखा,'''असहमति के इस वक्त में हम सभी एकजुट रहें। किसान देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं और मुझे पूरा यकीन है कि सभी पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकल जाएगा। ताकि शांति हो और सभी मिलकर आगे बढ़ें।''

Let us all stay united in this hour of disagreements. Farmers are an integral part of our country and I'm sure an amicable solution will be found between all parties to bring about peace and move forward together. #IndiaTogether — Virat Kohli (@imVkohli) February 3, 2021

विराट कोहली के अलावा कई क्रिकेटरों ने ने पॉप स्टार रिहाना (Rihanna) सहित उन सभी सेलिब्रिटीज को जवाब दिया जो भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं।

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बुधवार की शाम ट्वीट कर कहा, भारत की संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। विदेशी ताकतों को इससे दूर रहना चाहिए। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए फैसला भी करेंगे। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें।''

India’s sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants.

Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation.#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 3, 2021

जानिए किसान आंदोलन पर किसने क्या कहा?

- पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने ट्वीट कर लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत अपने आंतरिक मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने में सक्षम है।

As the world's largest democracy, India is more than capable of taking her internal issues to amicable solutions. Onwards and upwards. #IndiaTogether#IndiaAgainstPropaganda — Anil Kumble (@anilkumble1074) February 3, 2021

-पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा कि विदेशी हस्तियों को किसान आंदोलन पर किसी तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए। हम एक देश के रूप में अपने किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए सक्षम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम विभाजित हो जाएं या बाहरी ताकतों से परेशान हो जांए। सब कुछ सौहार्दपूर्ण और निष्पक्ष बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है।

We as a country have issues to resolve today and will have issues to resolve tomorrow as well, but that doesn't mean we create a divide or get perturbed by external forces. Everything can be resolved through amicable and unbiased dialogue. #IndiaAgainstPropaganda#IndiaTogether — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) February 3, 2021

- साइना नेहवाल ने भी किसान आंदोलन पर ट्वीट किया और किसानों को देश का अभिन्न हिस्सा बताया। साइना ने लिखा, ''किसान हमारे देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके मुद्दों को हल करने के लिए किए जा रहे प्रयास भी स्पष्ट दिख रहे हैं। मतभेद पैदा करने वाले किसी व्यक्ति पर ध्यान देने के बजाय एक सौहार्दपूर्ण संकल्प का समर्थन करें।''

Farmers constitute an extremely important part of our country. And the efforts being undertaken to resolve their issues are evident. Let’s support an amicable resolution, rather than paying attention to anyone creating differences. 🙏🏻#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda pic.twitter.com/FhclAMLiik — Saina Nehwal (@NSaina) February 3, 2021

