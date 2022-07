Video: नेता या अधिकारी नहीं भैंस ने किया बस स्टॉप का उद्घाटन, गांव वालों ने इसलिए लिया फैसला

India

oi-Vivek Singh

बैंगलुरु, 23 जुलाई। पहले तो गांव वालों ने शासन के पास खूब भाग-दौड़ की और इसके बाद भी जब उन्हें चारों तरफ से निराशा ही हाथ लगी तो उन्होंने सरकार को आइना दिखाने की ठान ली। पहले तो गांव वालों ने मिलकर बस स्टॉप बनवा दिया और फिर जब उद्घाटन की बारी आई तो इसके लिए भैंस को बुला लिया।

Villagers from Balehosur village of Gadag Fed up with delay in restoring the bus stand, the villagers themselves built a temporary shelter and made a buffalo inaugurate it instead of a politician. pic.twitter.com/Ke9ZFPiX79