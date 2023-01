Vikram Dev Dutt: जानिए कौन हैं DGCA के अगले डायरेक्टर जनरल विक्रम देव दत्त

विक्रम देव दत्त डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभालेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नियुक्ति पर शनिवार (21 जनवरी) को मुहर लगाई है।

India

oi-Love Gaur

Next Director General Of DGCA: कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) में अगले महानिदेशक के रूप में विक्रम देव दत्त की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। विक्रम देव दत्त डीजीसीए प्रमुख अरुण कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभालेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके नियुक्ति पर शनिवार (21 जनवरी) को मुहर लगाई है। ऐसे में जानिए कौन हैं डीजीसीए के अगले प्रमुख।

IAS अधिकारी विक्रम देव दत्त आगामी 28 फरवरी को मौजूदा DGCA चीफ अरुण कुमार की जगह लेंगे। विक्रम देव दत्त AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

The Appointments Committee of the Cabinet has approved the appointment of Vikram Dev Dutt as the next director general in the Directorate of General of Civil Aviation (DGCA) pic.twitter.com/aHLFQK2uHo