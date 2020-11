India

oi-Richa Bajpai

नई दिल्‍ली। पूर्वी लद्दाख में इस समय तापमान जीरो के करीब पहुंचने लगा है और चीन के साथ लाइन ऑफ एक्‍चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर टकराव जारी है। यहां पर तैनात जवानों को कोई परेशानी न हो इसके लिए सेना ने कड़ाके की ठंड में उनके रहने के लिए इस सेक्‍टर में इंतजाम पूरे कर लिए हैं। जो इंतजाम किए गए हैं उसके तहत हजारों जवानों को फॉरवर्ड एरियाज में तैनात किया जा सकता है। इन तैयारियों का मकसद पीपुल्‍स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) की तरफ से किसी भी दुस्‍साहस का कड़ा जवाब देना है।

यह भी पढ़ें-6,000 चीनी सैनिकों से लड़ी मेजर शैतान सिंह की टीम

लद्दाख में कुछ जगहों में इस समय तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया है और इन्हीं मुश्किल जगहों पर जवान तैनात हैं। ऊंचाई वाले इन इलाकों में सर्दियों में 30 से 40 फीट तक बर्फबारी भी होती है। सूत्रों की तरफ से बताया गया है, 'छोटे कैंप्‍स जिनसमें इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज दी गई हैं, उन्‍हें पिछले कुछ वर्षों में यहां पर तैयार किया गया है, अब इन कैंप्‍स में स्‍टेट-ऑफ-द-आर्ट फैसिलिटीज जैसे बिजली, पानी, हिटिंग की सुविधा, स्‍वास्‍थ्‍य और साफ-सफाई की भी पूरी व्‍यवस्‍था है।' अधिकारियों की मानें तो इन कैंप्‍स में फ्रंटलाइन ट्रूप्‍स को रखने के सारे संसाधन मौजूद हैं। उन्‍होंने बताया कि जवानों को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहें।

#WATCH Eastern Ladakh: In order to ensure operational efficiency of troops deployed in winters, Indian Army has completed establishment of habitat facilities for all troops deployed in the sector. pic.twitter.com/H6Sm5VG541