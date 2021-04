The Big Bull देखने के बाद यूजर ने कहा- अभिषेक बच्चन ने की तीसरे दर्जे की एक्टिंग, एक्टर ने दिया जवाब

India

oi-Akarsh Shukla

मुंबई। हर्षद मेहता स्कैम पर आधारित फिल्म 'द बिग बुल' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दर्शकों के लिए रिलीज कर दी गई है। अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म को दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है। द बिग बुल में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को लेकर फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल भी करने की कोशिश की। हालांकि अभिषेक ने हमेशा अपने चिर-परिचित अंदाज में ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। अभिषेक का ऐसा ही एक ट्वीट इन दिनों सुर्खियों में है।

Hey man, as long as I’ve not disappointed you, I’m happy. Thank you for taking the time out to see our film. 🙏🏽