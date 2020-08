JEE-NEET परीक्षा को लेकर हंगामा, सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र से कहा 'दिवाली बाद कराएं परीक्षा'

India

oi-Shivom Gupta

नई दिल्ली। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने JEE, NEET परीक्षा को लेकर मचे हंगामे के बीच शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से दिवाली बाद परीक्षा आयोजित करने को अनुरोध किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज किए जाने बाद छात्रों द्वारा उनसे संपर्क किया था, जिसके बाद सुब्रमण्यन स्वामी ने ट्वीट के जरिए मामले पर हस्तक्षेप करने का फैसला किया।

I a have already tweeted as well as conveyed to Education Minister that NEET exams should be after Deepavali. Minister is holding an emergency meeting. Let us see. I was asked to intervene by you all at a very late stage after SC had delivered its judgment