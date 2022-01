यूपी चुनाव से पहले नेपाल से सटे 7 सीमावर्ती जिलों को लेकर अलर्ट! जानिए चल क्या रहा है खेल ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 12 जनवरी: सशस्त्र सीमा बल की ओर से सरकार को नेपाल से सटे यूपी के सात जिलों को लेकर जो कुछ जानकार दी गई है, वह बहुत ही गंभीर है। इसके मुताबिक यूपी-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में हाल के कुछ वर्षों में मस्जिदों और मदरसों के निर्माण कार्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इन इलाकों के आसपास प्रदेश के 30 सीमावर्ती थाने पड़ते हैं, लेकिन मस्जिदों और मदरसों की संख्या में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की वजह से सरकारी एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। खासकर बीते वर्षों में भारत में देश-विरोधी ताकतों ने नेपाल की खुली सीमा का भी खूब इस्तेमाल किया है और वहां के जरिए ना सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड के इस्तेमाल की बात सामने आई है, बल्कि देश-विरोधी बाकी गतिविधियों को भी संचालित किया गया है।

English summary

Before the UP elections, the SSB has alerted about the huge increase in the number of mosques and madrasas in seven districts adjoining Nepal