भाजपा की हार पर बोले गिरिराज सिंह, 'अररिया अब आतंकवादियों का गढ़ बनेगा'

Giriraj Singh says Araria will become a terror hub | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। यूपी की दो और बिहार की एक लोकसभा सीट पर करारी हार मिलने के बाद जहां भाजपा खेमे में चिंता का माहौल है, वहीं पार्टी के कुछ नेता अभी भी विवादित बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर ही विवादों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर मिली हार के बाद एक बार फिर विवादित बयान दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अब अररिया आतंकवादियों का गढ़ बनेगा।

'बिहार ही नहीं, देश के लिए भी खतरा' गुरुवार को संसद पहुंचे गिरिराज सिंह से जब पत्रकारों ने अररिया में मिली हार पर प्रतिक्रिया लेनी चाही तो उन्होंने बेहद विवादित बयान देते हुए कहा, 'अररिया केवल सीमावर्ती इलाका नहीं है। वो केवल नेपाल और बंगाल से जुड़ा नहीं है। एक कट्टरपंथी विचारधारा को उन्होंने जन्म दिया है। यह बिहार के लिए ही नहीं देश के लिए खतरा होगा। वो (अररिया) आतंकवादियों का गढ़ बनेगा।' अररिया में जीती आरजेडी आपको बता दें कि बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सरफराज आलम ने जीत दर्ज की है। सरफराज आलम ने अपने पिता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के निधन के बाद खाली हुई सीट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। दो विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जहानाबाद से राजद उम्मीदवार कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव और भभुआ से भाजपा की रिंकी रानी पांडेय ने जीत हासिल की है। जीत के बाद क्या बोले तेजस्वी बिहार में मिली जीत के बाद तेजस्वी यादव ने कहा 'जो लोग कहते थे कि लालू जी खत्म हो गए हैं आज हम उनको कह सकते हैं कि लालूजी एक विचारधारा का नाम है। बिहार की जनता को इस जीत के लिए धन्यवाद देता हूं और साथ ही मांझीजी को भी धन्यवाद देता हूं।' इधर, चुनाव नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हुए उपमुख्यमंत्री व भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि यह किसी का कोई कमाल नहीं। सहानुभूति का कमाल है। बिहार में लोगों ने परिवारों को जिता दिया। भभुआ में महागठबंधन का कमाल क्यों नहीं चला। ये भी पढ़ें-किसका था वो वॉट्सऐप मैसेज, जिसे बताने से अखिलेश ने इंकार कर दिया