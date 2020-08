कोरोना संक्रमित केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक की जांच के लिए दिल्ली एम्स की टीम जाएगी गोवा, 10 दिन से हैं भर्ती

India

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चपेट में अब एक के बाद एक कई राजनेता भी आ रहे हैं। सोमवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद येस्सो नाईक पिछले 10 दिनों से मणिपाल अस्पताल में भर्ती हैं। आज सुबह उनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल गिर गया जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में रखा गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आगे बताया कि श्रीपाद नाइक के स्वास्थ्य की जांच के लिए दिल्ली एम्स से डॉक्टरों की एक टीम गोवा आएगी। वह टीम फैसला करेगी कि उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना है या नहीं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार में मंत्री श्रीपाद येस्से नाइक 12 अगस्त को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी। बुधवार शाम किए ट्वीट में नाइक ने लिखा, 'मैंने आज कोविड19 के लिए टेस्ट कराया था। टेस्ट में मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मेरी तबीयत ठीक है और मैं घर पर ही आइसोलेशन में हूं। वो सभी लोग जो पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, उन्हें मेरी सलाह है कि वो अपनी कोरोना जांच करवा लें और तमाम वो एहतियात बरतें जिसके लिए डॉक्टर कहें।'

