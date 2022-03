'पाकिस्तान के साथ बात तभी होगी, जब गोलियों की आवाज न हो', केंद्रीय मंत्री का महबूबा मुफ्ती को जवाब

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 27 मार्च: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार (27 मार्च) को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत तभी संभव है, जब गोलियों की आवाज न हो। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के भाजपा से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के आह्वान के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, "क्या भाजपा अपने देश के लोगों से या किसी विदेशी भूमि के लोगों से बात करेगी? ... बातचीत केवल तभी सकती है जब बंदूक और गोलियों की कोई आवाज न हो।''

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये भी कहा, ''आज एक स्कूल का नाम टीका लाल टपलू के नाम पर रखा गया है। वह हमारे लिए सिर्फ इसलिए सम्मानित नहीं थे क्योंकि वह भाजपा अध्यक्ष थे बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे कश्मीर की संस्कृति के प्रतीक थे।"'

#WATCH On being asked about PDP chief Mehbooba Mufti's call on BJP to hold talks with Pakistan, locals, Union Min Jitendra Singh said, "Would BJP talk to people of its own country or to people of a foreign land?...talks can only be held when there are no sounds of guns &bullets." pic.twitter.com/b2b7aBBvxK