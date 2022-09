National Logistics Policy पर मोदी सरकार का लक्ष्य, अगले आठ साल में टॉप 25 में होगा भारत

India

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 21 सितंबर : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पीएलआई योजना (किश्त II) के तहत गीगावाट स्केल की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य तय किया गया है।

अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) पैमाने की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' पर उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी दी है।

कैबिनेट मीटिंग में "सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम" में संशोधनों को भी मंजूरी दी गई है। प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ मिश्रित सेमिकंडक्टर, पैकेजिंग और अन्य अर्धचालक सुविधाओं के लिए सेमीकंडक्टर फैब के लिए 50% प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा।

A provision of Rs 19, 500 crore has been made for achieving manufacturing capacity of Giga Watt scale under PLI Scheme (Tranche II). Aim to create an ecosystem for manufacturing of high efficiency Solar PV Modules: Union Minister Anurag Thakur