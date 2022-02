'26 फरवरी को अपने जीवन में याद रखें', देश लौट रहे यूक्रेन में फंसे छात्रों से राजदूत ने कहा

India

oi-Love Gaur

बुखारेस्ट, 26 फरवरी: यूक्रेन और रूस की जंग के बीच में फंसे भारतीयों की स्वदेश लाने का काम जंगी पैमाने पर किया जा रहा है। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को लेकर रोमानिया से पहली फ्लाइट भारत के लिए रवाना हो गई है। इस बीच रोमानिया में भारतीय राजदूत राहुल श्रीवास्तव ने यूक्रेन से निकाले गए भारतीय नागरिकों को विश्वास दिलाया कि भारत सरकार उनके लिए दिन रात काम कर रही है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें रोमानिया में भारतीय राजदूत राहुल श्रीवास्तव ने फ्लाइट में सवार भारत आ रहे छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अपने सभी नागरिकों को निकालने के लिए दिन-रात काम कर रही है। हमारा मिशन तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि हम अंतिम व्यक्ति को नहीं निकाल लेते। 26 फरवरी के इस दिन को अपने जीवन में याद रखें।

#WATCH | "...Entire GoI is working day & night to evacuate everyone and our mission is not complete till we have evacuated the last person. Remember this day 26th Feb in your life...," Rahul Shrivastava, Indian Ambassador in Romania to the evacuated Indians from #Ukraine pic.twitter.com/Ro4pBGrB76