'PM मोदी के टॉर्चर की वजह से हुई अरुण जेटली और सुषमा स्वराज की मौत', स्टालिन के बेटे उदयनिधि का विवादित बयान

चेन्नई: तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एम करुणानिधि के पोते और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) प्रमुख एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उदयनिधि स्टालिन ने गुरुवार (01 अप्रैल) को आरोप लगाते हुए कहा, 'पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टॉर्चर ("प्रताड़ना") और प्रेशर ("दबाव") के कारण हुई है।' डीएमके नेता उदयनिधि ने अपने भाषण में कहा कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू जैसे बीजेपी नेता पीएम नरेंद्र मोदी के चलते हाशिए (दरकिनार) पर चले गए हैं। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर अरुण जेटली की बेटी सोनाली जेटली बख्शी और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने आपत्ती जताई है और इसे अपमानजनक बताया है।

पढ़ें उदयनिधि स्टालिन का पूरा बयान

इंडिया टूडे में छपी खबर के मुताबितक उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, ''सुषमा स्वराज नाम की एक महिला थी, नरेंद्र मोदी दबाव के कारण उनकी मौत हो गई। अरुण जेटली नामक एक व्यक्ति की मृत्यु पीएम नरेंद्र मोदी के टॉर्चर से हुई है।'' डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा, "आपने (पीएम मोदी) उन सभी को चुप करा दिया है, मोदी जी, लेकिन मुझे नहीं करा पाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी आपसे डरते हैं या आपके सामने झुकते हैं। मैं 'कलाईनार' ( एम करुणानिधि ) का पोता उदयनिधि स्टालिन हूं।"

सुषमा स्वराज की बेटी ने उदयनिधि स्टालिन को दिया जवाब

सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने उदयनिधि स्टालिन के बयानों पर ट्वीट कर जवाब दिया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि उदयनिधि स्टालिन को चुनाव प्रचार के लिए उनकी मां (सुषमा स्वराज) की स्मृतियों का सहारा नहीं लेना चाहिए। बीजेपी और उदयनिधि स्टालिन को ट्विटर पर टैग करते हुए बांसुरी स्वराज ने लिखा, ''उदयनिधि जी कृपया मेरी मां की यादों का उपयोग अपने चुनावी प्रोपेगेंडा के लिए ना करें! आपका दिया हुआ बयान गलत है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मेरी मां को बहुत ज्यादा आदर और सम्मान दिया है। हमारे सबसे दुखी वक्त में पीएम मोदी और बीजेपी ने हमारा साथ दिया है। आपके बयान से हम दुखी हैं।''

@udhaystalin ji please do not use my Mother's memory for your poll propaganda! Your statements are false! PM @Narendramodi ji bestowed utmost respect and honour on my Mother. In our darkest hour PM and Party stood by us rock solid! Your statement has hurt us @mkstalin @BJP4India

अरुण जेटली की बेटी ने भी दी प्रतिक्रिया

अरुण जेटली की बेटी सोनाली जेटली बख्शी ने भी ट्वीट कर इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। सोनाली जेटली बख्शी ने ट्वीट किया, ''उदयनिधि स्टालिन जी, मैं समझती हूं कि इस वक्त चुनावी दबाव है। लेकिन जब आप झूठ बोलेंगे और मेरे पिता की स्मृतियों (याद) का अनादर करेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। पिताजी अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी जी में एक बहुत ही अच्छा और खास बंधन था, जो राजनीति से परे था। मैं प्रार्थना करती हूं कि आपको भी इस तरह की दोस्ती को जीने का मौक मिले और आप भाग्यशाली रहें।''

.@Udhaystalin ji, I know there is election pressure - but I won't stay silent when you lie & disrespect my father's memory.

Dad @arunjaitley & Shri @narendramodi ji shared a special bond that was beyond politics. I pray you are lucky enough to know such friendship...@BJP4India