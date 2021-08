ITBP: अफगानिस्तान में तैनाती के लिए दो महिला कांस्टेबल ने लगाई थी गुहार, कोर्ट को बताए थे ये कारण

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 अगस्त: दिल्ली हाई कोर्ट के सामने जब आईटीबीपी की दो महिला कांस्टेबल की वह याचिका पहुंची जिसमें वो अफगानिस्तान में तैनाती चाहती थीं, तो कोर्ट भी दंग रह गया। ये महिला कांस्टेबल हाल ही में दोबारा से अफगानिस्तान स्थित इंडियन मिशन में पोस्टिंग की मांग को लेकर अदालत पहुंची थीं। हालांकि लाइवलॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ और जस्टिस अमित बंसल ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि यह पूरी तरह से प्रशासनिक मामला है और अदालत इसमें किसी भी तरह से दखल नहीं दे सकती। लेकिन, अफगानिस्तान की मौजूदा हालात के मद्देनजर वहां तैनाती की अर्जी ने अदालत को चौंका जरूर दिया। इस मामले का निपटारा काबुल पर तालिबान के कब्जे से कुछ ही दिन पहले ही हुआ था।

English summary

Just before the Taliban's capture of Kabul, two women constables of ITBP in the Delhi High Court had applied for posting in Afghanistan