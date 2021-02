Viral Video: टक्कर के बाद ट्रक पर लटके रहे बाइक सवार, ड्राइवर ने नहीं हटाया एक्सीलेटर से पैर, भगाता रहा वाहन

India

oi-Akarsh Shukla

भोपाल। सोशल मीडिया पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें दो युवक ट्रक के आगे लटके दिखाई दे रहे हैं, जबकि ट्रक ड्राइवर तेज रफ्तार में भारी-भरकम वाहन को भगा रहा है। दिल दहला देने वाले इस वीडियो को देख सोशल मीडिया यूजर्स भी दंग रह गए हैं। हर कोई जानना चाहते हैं कि आखिर वीडियो में दिखाई दे रहे युवक कोई स्टंट कर रहे हैं या फिर भागते ट्रक के आगे लटने की उनकी कोई मजबूरी है।

In visuals straight out of a Bollywood movie,2 men were seen hanging on to a truck in Morena, driver had allegedly hit the bike of one of them after which they climbed onto his vehicle,The driver, however, started the vehicle with the men clinging to its hood @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/9UoIz1sFav