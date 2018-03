महिला का खोया पर्स और पैसे लौटाकर सोशल मीडिया का हीरो बन गया यह पुलिस वाला

नई दिल्ली। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है जब कोई पुलिसकर्मी खुद से आम आदमी की सहायता को आगे आए। हाल ही में बेंगलुरु की रहने वाली एक महिला का पर्स खो गया था। पर्स में नगद रुपयों के साथ महिला के कई सारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड थे। लेकिन इससे पहले की महिला इसे लेकर परेशान होती एक पुलिसकर्मी की सहायता से उस उसका पर्स मिल गया।

यह घटना बेंगलुरू के कोरमंगला इलाके की है जहां महिला का पर्स खो गया था। पर्स में 5 हजार रुपये, डेबिट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण चीजें थी। महिला का यह पर्स वहां पर ड्यूटी कर रहे एक ट्रैफिक गार्ड को 7 मार्च की शाम करीब 8 बजे के पास मिला। ट्रैफिक गार्ड ने इस पर्स को अपने पास रख लिया जिससे कि अगर कोई उसे खोजता हुआ आए तो वह उसे लौटा सके। बाद में, लगभग 10 बजे के करीब महिला इस पर्स को खोजते हुए वहां गई जहां ट्रैफिक गार्ड ने उसका पर्स लौटाया।

अडुगोडि ट्रैफिक पुलिस ने इस वाकये को ट्विटर पर शेयर करते हुए दो तस्वीरें डाली। इनमें से एक तस्वीर में पुलिसकर्मी महिला को पर्स लौटाते हुए दिखाई दे रहा है जबकि दूसरी तस्वीर में उस पर्स में मौजूद लगभग 5 हजार नकद रकम दिखाई दे रहा है। महिला की सहायता करने वाले इस पुलिसकर्मी का नाम पीसी शांताकुमार है।

Pedestrian lost her wallet containing Rs. 5000 cash, atm cards etc. near Sony World Jn. Koramangala.

PC Shanthakumar who was posted at that Jn, found and returned it to her when she came back searching for it at 10pm.@blrcitytraffic @AddlCPTraffic @DCPTrEastBCP @AcpSe pic.twitter.com/Y9CJUdOMIn