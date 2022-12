तुनिषा शर्मा ने सुसाइड से पहले शीजान के साथ किया था लंच, शो के कई अन्य सदस्य भी हुए थे शामिल

बीते 24 दिसंबर को अभिनेत्री तुनिषा शर्मा ने सुसाइड कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने को-स्टार और पूर्व बॉयफ्रेंड शीजान खान को गिरफ्तार किया है। वहीं, इस मामले में एक और खुलासा हुआ है।

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

अभिनेत्री तुनिषा शर्मा ने 24 दिसंबर को दास्तान-ए-काबुल के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अभिनेत्री की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने को-स्टार शीजान खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शीजान पर आत्महत्या के लिए उकसाने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसी बीच आत्महत्या से पहले एक्ट्रेस ने क्या किया था, इसको लेकर एक और खुलासा हुआ है।

TV actor Tunisha Sharma death case| It's unfortunate. She was a very professional actor & respected everyone. She was very energetic. Police are probing it & I think the reason why she took this extreme step should come out: Actor Vineet Raina, co-star of Tunisha Sharma pic.twitter.com/WUUkg5M3Gu