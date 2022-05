तेलंगाना में बोले अमित शाह, टीआरएस की कार का कंट्रोल के चंद्रशेखर राव के पास नहीं बल्कि ओवैसी के पास है

India

oi-Kapil Tiwari

हैदराबाद, मई 14। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को तेलंगाना पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने टीआरएस पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर इस राज्य को बंगाल बनाना चाहते हैं, जैसे बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उसी तरह तेलंगाना में भी भाजपा कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं हैं।

ओवैसी चलाते हैं टीआरएस को

अमित शाह ने इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता साईं गणेश की हत्या का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि साईं गणेश के हत्याओं को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस दौरान उन्होंने टीआरएस पर निशाना साधते हुए कहा कि टीआरएस का सिंबल कार है, आपको यहा पता होगा कि कार का स्टीयरिंग व्हील हमेशा मालिक या ड्राइवर के हाथ में होता है, लेकिन टीआरएस की कार का स्टीयरिंग व्हील ओवैसी के पास होता है।

#WATCH | The symbol of TRS party is a car, the steering wheel of a car is always in the hands of the owner or the driver, but the steering wheel of TRS's car is with Owaisi...: Union Home Minister Amit Shah in Hyderabad pic.twitter.com/Jb79Vzlmz9