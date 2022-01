3 जनवरी से शुरू 15-18 उम्र के बच्चों का टीकाकरण, CoWIN पोर्टल 6.79 लाख रजिस्ट्रेशन

India

नई दिल्ली, 02 जनवरी: कोरोना के बढ़ती रफ्तार और ओमिक्रॉन के प्रकोप के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही राष्ट्र को संबोधित करते हुए बताया था कि 03 जनवरी से 15-18 आयु वर्ग के किशोरों के कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू होगी। ऐसे में सोमवार से पूरे देश में 15 से लेकर 18 साल की उम्र के ग्रुप वाले बच्चों का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है, जिसके मद्देनजर अलग-अलग राज्यों में सरकारों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है।

6 लाख 79 हजार 064 रजिस्ट्रेशन

वैक्सीनेशन ड्राइव से पहले जानकारी सामने आई है कि कोविन पोर्टल पर अब तक 15-18 आयु वर्ग के लिए कुल 6 लाख 79 हजार 064 किशोरों ने वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का सुरक्षा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए पात्र किशोर कोविन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

