'ओलंपिक के मेडलों ने देश को गौरवान्वित किया..' पीएम मोदी ने भारतीय दल को दी बधाई

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 08 अगस्त: 23 जुलाई को शुरू हुए टोक्यो ओलंपिक का रविवार को समापन हो गया। इस बार 7 पदक लेकर भारत टोक्यो ओलंपिक में 48वें स्थान पर रहा। समापन समारोह में ब्रॉन्ज मेडल विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने तिरंगा थामकर भारतीय दल की अगुवाई की। खेलों के इस महाकुंभ में भारत ने एक गोल्ड, दो सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को भारतीय दल को सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी।

टोक्यो ओलंपिक के समापन पर पीएम मोदी ने कहा कि खेलों में भारत की पदक जीत ने देश को गौरवान्वित किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, जैसे-जैसे टोक्यो 2020 समाप्त हो रहा है, मैं भारतीय दल को खेलों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बेहतरीन कौशल, टीम वर्क और समर्पण का परिचय दिया। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला हर एथलीट चैंपियन है।

As #Tokyo2020 draws to a close, I would like to congratulate the Indian contingent for their stupendous performance at the games. They personified the best of skill, teamwork and dedication. Every athlete who represented India is a champion.

वहीं अपने दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, भारत ने जो पदक जीते हैं, उसने निश्चित रूप से हमारे देश को गौरवान्वित और प्रफुल्लित किया है। साथ ही यह समय जमीनी स्तर पर खेलों को और लोकप्रिय बनाने के लिए काम करते रहने का है, ताकि नई प्रतिभाएं उभरें और समय में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले।

The medals India has won has certainly made our nation proud and elated.

At the same time, this is the time to keep working to further popularise sports at the grassroots so that new talent emerges and gets the opportunity to represent India in the times to come. #Tokyo2020