केंद्र सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून, बोले PM मोदी-'हमारी तपस्या में कमी होगी'

नई दिल्ली, 19 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 'हम किसानों और कृषि की हालत को सुधराने के लिए नए कृषि कानून लेकर आए थे, जिससे खासकर के छोटे किसानों का भला हो। इस कानून को लाने से पहले इसकी संसद में चर्चा हुई थी। देश के किसानों, संगठनों ने इसका स्वागत भी किया था और समर्थन भी किया था, जिसके लिए मैं सभी का बहुत- बहुत आभारी भी हूं। साथियों हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी लेकिन इतनी पवित्र बात हम पूर्ण रूप से कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, हमने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की और हर तरह से इन कानून का महत्व समझाने का प्रयास किया लेकिन हम उन्हें समझाने में सफल नहीं हुए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। इसलिए अब हमने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है।'

पीएम ने आगे कहा कि' मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए, सच्चे मन से कहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में भी कोई कमी रह गई थी। आज गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है। आज मैं पूरे देश को ये बताने आया हूं, हमने 3 कृषि कानूनों को वापस करने का निर्णय किया है। हम नवंबर के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। '

इस बड़े ऐलान के बाद पीएम मोदी ने कानून के खिलाफ प्रदर्शन करे रहे किसानों से अपील की है कि वो अब अपने अपने घर लौटे, खेत में लौटें, परिवार के बीच लौटें और सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने किसानों की पीड़ा को बहुत निकट से देखा है, इसलिए आज ही कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है।

अब क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन होगा , जिसमें कि राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे, जिनके सहयोग से कृषि को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। हमारी सरकार लगातार किसानों के हित के लिए काम करती रहेगी।

