'3200 रुपये बहुत महंगा है, बेवकूफ बनाते रहो...', अडानी के FPO पर महुआ मोइत्रा का तंज

TMC MP Mahua Moitra Takes jibe at Gautam Adani FPO: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर निशाना साधाते हुए कहा कि अपनी ही कंपनी के शेयर को 3200 रुपये में खरीदना बहुत महंगा नहीं है।

अडानी ग्रुप ने अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के 20 हजार करोड़ रुपये के फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) को वापस ले लिया है। इस बात को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अरबपति गौतम अडानी पर निशाना साधा है। गौतम अडानी का कहना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण उन्होंने उनके समूह की प्रमुख कंपनी के एफपीओ को वापस लेने का फैसला किया है। पूरे घटनाक्रम पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर निशाना साधाते हुए कहा कि अपनी ही कंपनी के शेयर को 3200 रुपये में खरीदना बहुत महंगा नहीं है।

सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को गौतम अडानी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, ''3200 रुपये में अपने खुद के शेयर खरीदना बहुत महंगा है, वो भी तब जब आप उन्हें बाजार से 2 हजार रुपये में खरीद सकते हैं। ये हमारे साथ एक मजाक है। बेवकूफ बनाते रहो SEBI India और पैसे के स्रोत का खुलासा मत करो। बड़े पैमाने पर बाजार में हेरफेर एक "अपने निवेशकों द्वारा स्टैंड" नहीं करता है।''

Too expensive to buy your own shares at ₹3200 when you can buy them from market at ₹2000! ‘Joke is on us’. Keep fooling @SEBI_India & don’t disclose source of money. Rampant market manipulation doesn’t make one “stand by its investors”. pic.twitter.com/3leFV7wn6E