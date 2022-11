'हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखतीं हैं', भाजपा के विरोध के बाद ममता के मंत्री अखिल गिरि और TMC ने मांगी माफी

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

टीएमसी के मंत्री और चार बार के विधायक अखिल गिरि की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपति मुर्मू पर दिए गए बयान के बाद भाजपा विरोध में उतर आई थी। जिसके बाद मंत्री ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। वहीं, इस मामले पर टीएमसी का भी बयान आया है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा कि पार्टी इस बयान का समर्थन नहीं करती है। टीएमसी के पास भारत के संविधान और राष्ट्रपति के लिए एक इज्जत है। ममता बनर्जी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक हैं, इसलिए इस तरह की टिप्पणी का समर्थन करने का सवाल ही नहीं उठता। मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ है और उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली है।

I said 'President', I didn’t take anyone’s name. If the President of India feels insulted, I am sorry and regret what I said: West Bengal Minister Akhil Giri pic.twitter.com/drcLUKtsPK — ANI (@ANI) November 12, 2022

शुक्रवार को दिए बयान से शुरू हुआ विवाद

दरअसल, टीएमसी के मंत्री अखिल गिरि शुक्रवार को शहीद दिवस समारोह में एक कार्यक्रम को संबोधित करने गए थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की तरफ से पूर्व में उनको लेकर दिए बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि अधिकारी कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं। ऐसे में वे ही बताए कि वह कितने सुंदर हैं? हालांकि, अखिल गिरि यही नहीं रुके उन्होंने कहा कि हम किसी के बनावट से किसी को जज नहीं करते हैं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि हम भारत के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन आप ही बताइए वे कैसी दिखतीं हैं?

भाजपा ने टीएमसी पर लगाया था आदिवासी विरोधी होने का आरोप

टीएमसी मंत्री अखिल गिरि के इस बयान को भाजपा ने गलत बताया। भाजपा ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू एक आदिवासी हैं। जिस तरह से टीएमसी के मंत्री की तरफ से बयान दिया गया है वह राष्ट्रपति पद को अपमानित करने वाला है। साथ ही भाजपा ने कहा कि इस बयान से पता चलता है कि पार्टी में आदिवासी समुदाय की इज्जत नहीं होती है।

TMC disowns this comment. TMC possesses a high vigour for Constitution of India & President. Mamata Banerjee is a symbol of women's empowerment, so question of supporting such a comment doesn't arise. Minister realized his blunder & apologized on social media: TMC MP Santanu Sen https://t.co/DJqIQ6LWHt pic.twitter.com/TKZKudJECh — ANI (@ANI) November 12, 2022

विरोध के बयान से पलटे निखिल गिरि

भाजपा के विरोध के बयान से निखिल गिरी पलट गए। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूं। मैंने ये बयान सुवेंदु अधिकारी को जवाब देने के लिए तुलना की थी। मैंने कोई नाम नहीं लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर भारत की राष्ट्रपति इससे अपमानित महसूस करती हैं, तो मैंने जो कहा, उसके लिए मुझे खेद है।

ये भी पढ़ें- 'इस बार कांग्रेस की बनेगी सरकार, CM पद के लिए हमारे पास कई नेता', हिमाचल अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान

Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए . पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन. Allow Notifications

English summary tmc minister Akhil Giri controversial statement on president Droupadi Murmu says sorry

Story first published: Saturday, November 12, 2022, 15:11 [IST]