बस कुछ सेकंड में आप भी पा सकते हैं Tatkal का कन्फर्म टिकट, करना होगा ये काम

नई दिल्ली। तत्काल टिकट बुक करने के लिए लोगो को बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती है, क्योंकि सीटें और वक़्त दोनों ही बहुत काम होता है, इसीलिए आज हम आपको आपकी तत्काल टिकट बुकिंग में कन्फर्म सीट दिलाने के लिए टिप्स बताने जा रहे हैं। अभी तक लोग तत्काल बुकिंग के लिए टिकट एजेंट के पास जाते हैं लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे आप सिर्फ 30 सेकेंड में खुद अपने लैपटॉप पर बैठ तत्काल कन्फर्म टिकट पा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र मतलब Firefox या फिर Chrome पर एक IRCTC Magic Autofill एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइये बस हो जायेगा आपका काम। देखते देखते आप अपना तत्काल टिकट बुक कर लेंगे और सफर को आसान बना पाएंगे।