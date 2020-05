India

नई दिल्ली। कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच बच्‍चों को एक नई बीमारी अपना शिकार बना रही हैं। इस बीमारी के लक्षण और बीमारी में होने वाली तकलीफ भी कोरोनावायरस के संक्रमण जैसे ही हैं। बच्‍चों में फैलने वाली इस बीमारी का ना कावासाकी हैं जिसके लक्षण कोरोनावायरस के सिड्रोम जैसे ही हैं।

There have been 73 reported cases in NY of children getting severely ill with symptoms similar to Kawasaki disease and toxic shock-like syndrome.

On Thursday, a 5-year-old boy passed away from these complications, believed to be caused by COVID-19.

DOH is investigating.