वैक्सीन की कमी के कारण इन राज्यों में शनिवार से शुरू नहीं होगा टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण

नई दिल्ली, अप्रैल 30। देश के कई राज्यों में 1 मई से शुरू होने वाला टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण स्थगित हो गया है। दिल्ली, कर्नाटक, और तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने 1 मई से 18 साल से उपर के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाने का फैसला किया है। इन सभी राज्यों में वैक्सीन की कमी के कारण ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब, गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने भी वैक्सीन की कमी की बात कही है, जिसकी वजह से इन राज्यों में भी कल से 18+ के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी।

पंजाब और दिल्ली में टला टीकाकरण अभियान

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू नहीं किया जाएगा, हमने वैक्सीन का ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे ही हमें टीका मिल जाएगी तो हम टीकाकरण शुरू कर देंगे। इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी फिलहाल टीकाकरण को स्थगित कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि शनिवार से नई श्रेणी के लोग टीका लेने के लिए लाइनों में ना लगें, क्योंकि दिल्ली में वैक्सीन की कमी है। केजरीवाल ने कहा कि हम अगले तीन महीने में दिल्ली के अंदर सभी लोगों को वैक्सीन लगा देंगे।

Punjab CM Captain Amarinder Singh says that due to non-availability of vaccine, phase three of vaccination of 18-45 age group cannot be started as scheduled: Punjab Chief Minister's Office

