Bilkis Bano Case: तेलंगाना के मंत्री KTR की मांग- पीएम मोदी करें हस्तक्षेप, बदला जाए कानून

India

oi-Love Gaur

हैदराबाद, 17 अगस्त: गुजरात सरकार की ओर से बिलकिस बानो गैंगरेप केस में जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद गुजरात सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन सभी दोषियों को गोधरा जेल में रिहाई दी गई थी। दोषियों के जेल से बाहर आने के बाद उनको तिलक किया गया था और आरती उतारी गई थी, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वहीं अब तेलंगाना मंत्री केटी रामा राव बिलकिस बानो केस में पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।

साल 2002 बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में सभी 11 आजीवन कारावास के दोषियों को गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत गोधरा उप-जेल से रिहा किया था, जिस पर तेलंगाना सरकार में उद्योग मंत्री केटीआर ने बुधवार को अभियुक्तों की रिहाई पर सवाल उठाते हुए कहा, "मैं पीएम से उस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं, जिसमें बिलकिस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया गया था।"

I request PM to intervene in a matter where Bilkis Bano's rapists were released & reverse Gujarat Govt's order as it's sending out a wrong message that a rapist walks out of jail & is welcomed. Changes should be made to IPC, CrPC & Juvenile Justice Act: Telangana Min KT Rama Rao pic.twitter.com/1T9CqUSUn0