YSR कांग्रेस-TDP में घमासान, पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू ने की आंध्रा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग

India

oi-Love Gaur

अमरावती, 21 अक्टूबर: आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष पार्टी में जमकर घमासान चल रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर विपक्षी दल टीडीपी के दफ्तर में तोड़फोड़ और कई नेताओं का गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद गुरुवार को टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के चीफ एन चंद्रबाबू नायडू ने मीडिया में कहा कि तेलुगु देशम पार्टी के कार्यालय पर हमला कोई छिटपुट नहीं बल्कि एक अराजकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की पूरी तरह से विफल है। मैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करता हूं।

Andhra Pradesh | The attack on the TDP office was not a sporadic, isolated incident but a culmination of a lawless, anarchic & oppressive regime. This is an utter failure of law & order in the state. I demand to impose President's Rule in the state: TDP chief N Chandrababu Naidu pic.twitter.com/4sgUzwuKAp