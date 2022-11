Tata-Airbus प्रोजेक्ट भारतीय रक्षा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण क्यों है ?

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Tata-Airbus C-295 project: रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भारत के सामने एक नई उम्मीद की किरण जगी है। भारतीय कंपनी टाटा ने एयरबस से मिलकर वडोदरा में जो भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की तैयारी की है, वह इस क्षेत्र में देश के सुनहरे भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि, इस तरह से साझा उपक्रमों से भारतीय सशस्त्र सेनाओं को ना केवल समय पर उनकी जरूरों के सैन्य सामान और उपकरण मिल सकेंगे, इससे विदेशी मुद्रा बचाने में भी कामयाबी मिलेगी और भविष्य में भारत इन सैन्य उपकरणों का निर्यात करके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भी जुटा सकता है।

English summary

Tata-Airbus C-295 project will increase India's self-reliance in the field of defense manufacturing. Foreign exchange will be saved and the possibilities of export of military equipment will increase in future