तमिलनाडु: राहुल गांधी बोले- भारत पर पुरुषवादी संगठन का नियंत्रण, RSS में एक भी महिला नहीं

नई दिल्ली। Tamil Nadu Assembly Election 2021: इस साल देश के पांच बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जिसके लेकर राजनीतिक दलों में सियासी जंग तेज हो गई है। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) इन दिनों तमिलनाडु (Tamil Nadu) के दौरे पर हैं। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई कार्यक्रमों को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला किया। शनिवार शाम राहुल गांधी ने राज्य के तिरुपुर में जनता को संबोधित किया। मंच से राहुल गांधी ने महिलाओं की समस्या और किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया।

Rahul Gandhi तीन दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर,बोले- मोदी सरकार के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे | वनइंडिया हिंदी

तिरुपुर के मंच से बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'मैं इस बात से सहमत हूं कि महिलाओं को समान स्थान दिए बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से आज भारत को नियंत्रित करने वाला संगठन एक फासीवादी, पुरुषवादी संगठन है। आरएसएस में महिलाओं को शामिल होने की अनुमति नहीं है।' किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'कृषि कानून किसानों के लिए विमुद्रीकरण की तरह हैं। मुझे यह देखकर बहुत गर्व है कि वे दिल्ली से बाहर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी को उन्हें लागू करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। वह गरीबों की शक्ति को नहीं समझते हैं और हमारा काम उन्हें गरीबों, श्रमिकों और किसानों की शक्ति को समझना है।'

I agree that without giving equal place to women no country can progress. Unfortunately the organisation that controls India today is a fascist, male chauvinist organisition. Women are not allowed in the RSS: Rahul Gandhi, Congress in Tiruppur. #TamilNadu pic.twitter.com/OvvqkVxk0A