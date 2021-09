अफगानिस्तान: तालिबानी सरकार ने लिखा भारत को पत्र, काबुल के लिए फिर से फ्लाइट शुरू करने की मांग

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 29 सितंबर: 15 अगस्त को अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबानी लड़कों ने अपना कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पूरे देश में भगदड़ मच गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देश भागने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच वहां कई हिंसक घटनाएं भी सामने आई। तालिबान की ओर से अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद कई देशों ने वहां से लोगों को निकालने का ऑपरेशन किया, जिसमें भारत भी शामिल था। तालिबान की स्थिति को भांपते हुए भारत ने 15 अगस्त के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के लिए सभी कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन बंद कर दिया था। वहीं अब खबर आ रही है कि तालिबानी सरकार इस्लामिक अमीरात ने डीजीसीए को लिखी चिट्ठी लिखकर फिर से विमान सेवा शुरू करने की मांग की है।

फिर से फ्लाइट शुरू करने की मांग

जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार इस्लामिक अमीरात ने काबुल के लिए वाणिज्यिक उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) को पत्र लिखा है। जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) की तरफ से इस चिट्ठी की समीक्षा की जा रही है।

Taliban's Islamic Emirate of Afghanistan writes to DGCA (Directorate General of Civil Aviation) to resume commercial flights to Afghanistan (Kabul). Letter under review by Ministry of Civil Aviation (MoCA).

India had stopped all commercial flight operations to Kabul post 15 Aug. pic.twitter.com/8LO96j6EkK