गर्मी का प्रकोप: उत्तर पश्चिम भारत में तापमान 60 डिग्री से अधिक, सेटेलाइट इमेज देख चिंता में वैज्ञानिक

नई दिल्ली, 01 मई: देशभर में गर्मी का प्रकोप जारी है। बढ़ते गर्मी का कहर अब उपग्रहों द्वारा ली गई तस्वीर (सेटेलाइट इमेज) में भी दिखने लगी है। शनिवार (30 अप्रैल) को उपग्रहों द्वारा ली गई इमेजरी के अनुसार, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सतही भूमि का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। इनसैट 3डी, कॉपरनिकस सेंटिनल 3 और नासा के एक उपग्रह द्वारा ली गई भूमि की सतह की तस्वीरों ने संकेत दिया कि उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। भूमि की सतह के तापमान ने कई वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। वैज्ञानिकों ने हीटवेव के गंभीर प्रभावों के बारे में चिंता जताई है।

Land surface temperatures from different satellite sensors. One common observation i.e.,was able to obtain an accurate measurement of #LST of the ground, which exceeded 60°C in several areas today.https://t.co/VDfkaQ5fRJ

Source INSAT3D/#sentinel3 #heatwaveinIndia 🇮🇳 #delhi pic.twitter.com/2ZCNhFNWEm