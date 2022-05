SC Judges : 15 राज्यों से आते हैं सुप्रीम कोर्ट के 34 जज, जानिए किस राज्य से सबसे अधिक

India

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 08 मई : भारत के सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश की शीर्ष अदालत की में कई राज्यों का प्रतिनिधित्व दिखता है। हिंदी भाषी प्रदेशों के अलावा गैर हिंदी भाषी राज्यों से भी कई लीगल प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, जो उच्चतम न्यायालय में सेवारत हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद डेटा के मुताबिक फिलहाल सुप्रीम कोर्ट महिला जजों की संख्या- चार है। जजों की संख्या के लिहाज से टॉप फाइव राज्यों की बात करें को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सबसे आगे है। दिल्ली में जन्मे या यहां से कानून की पढ़ाई करने वाले 5 न्यायविद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर हैं। आंध्र प्रदेश / तेलंगाना चार न्यायाधीशों के साथ दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र भी संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर है। इस राज्य के भी चार कानूनी दिग्गज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल हैं। तीसरे नंबर पर तीन राज्य हैं। कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश के तीन-तीन न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में पदस्थापित हैं। चौथे नंबर पर संयुक्त रूप से चार राज्य हैं। फिलहाल, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान से जुड़े दो-दो जस्टिस देश की शीर्ष अदालत में हैं। पांचवें नंबर पर चार राज्य हैं। वर्तमान में पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के एक-एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट जज हैं। वन इंडिया हिंदी के इस आलेख में जानिए, देश की सुप्रीम कोर्ट में पदस्थापित 34 न्यायाधीशों की संक्षिप्त प्रोफाइल।

English summary

Know about Supreme Court Justices. Which state they belong to or from where these legal professionals completed study or degree in Law before serving as Justices.