'लखीमपुर मामले में कौन है आरोपी, किसे किया गया गिरफ्तार', SC ने मांगी यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 07 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। दरअसलस, रविवार को लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8लो गों की मौत हो गई थी, इस पूरे मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एन वी रमना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। हालांकि इससे पहले हिंसा के मामले में दो वकीलों की ओर से याचिका भी दाखिल की गई थी।

लखीमपुर खीरी हिंसा में मौत के मामले पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि दो वकीलों ने मंगलवार को अदालत को एक पत्र लिखा, हमने अपनी रजिस्ट्री को पत्र को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन गलत संचार के कारण उन्होंने इसे एक स्वत: संज्ञान मामले के रूप में दर्ज किया है।

Lakhimpur Kheri deaths case | CJI Ramana says two advocates wrote a letter to the court on Tuesday, we directed our Registry to register the letter as PIL but due to miscommunication, they registered it as a suo motu matter.

Matter to be heard later today.