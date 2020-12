सुखबीर सिंह बादल का BJP पर हमला, ये पार्टी है असली 'टुकड़े-टुकड़े गैंग'

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपनी पूर्व सहयोगी पार्टी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि असली 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' तो बीजेपी है, जो राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का काम कर रही है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि बीजेपी ही बड़े बेशर्मी के साथ हिंदुओं को सिखों से लड़वाने का काम कर रही है। सुखबीर सिंह बादल ने बीजेपी पर पंजाब में सांप्रदायिक तनाव को बिगाड़ने का आरोप लगाया है।

बीजेपी ने ही हिंदुओं को मुसलमान से लड़वाया- सुखबीर सिंह बादल

मंगलवार को सुखबीर सिंह बादल ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, "बीजेपी असली 'टुकडे-टुकडे गैंग' है। इस पार्टी ने ही राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाया है, पहले तो हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाने का काम किया और अब अपने पंजाबी हिंदुओं को सिखों के खिलाफ और विशेषकर किसानों के खिलाफ भड़काने का काम कर रही है।"

'टुकड़े-टुकड़े गैंग' ने हाईजैक कर लिया है किसान आंदोलन- BJP

आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से किसान आंदोलन को लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि किसानों की आड़ में अब 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' ने भी वहां डेरा डाल लिया है। बीजेपी का कहना है कि किसानों के आंदोलन को विपक्षी पार्टियों ने और 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' ने हाईजैक कर लिया है।

BJP is the real #TukdeTukdeGang in the country. It has smashed national unity to pieces,shamelessly inciting Hindus against Muslims & now desperate setting peace loving Punjabi Hindus against their Sikh brethren esp #farmers. They're pushing patriotic Punjab into communal flames. pic.twitter.com/7adwVmoDgj