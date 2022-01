टीचर की विदाई पर फूट-फूटकर कर रोए स्कूल के छात्र और छात्राएं, वीडियो ने लोगों को किया भावुक

India

नई दिल्ली, जनवरी 11। हर किसी व्यक्ति के जीवन में माता-पिता के बाद अगर ईश्वर के बराबर किसी का स्थान है तो वो गुरु या शिक्षक का है। शायद यही वजह है कि एक छात्र का अपने शिक्षक के प्रति एक विशेष लगाव होता है। व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है, जब उसे अपने शिक्षक से अलग होना पड़ता और वो वक्त छात्र के लिए बहुत भावुक कर देने वाला होता है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो कर्नाटक का बताया जा रहा है।

टीचर से गले लगकर रोए छात्र

इस वीडियो में कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक के विदाई समारोह में भावुक होते छात्रों को दिखाया गया है। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसे भावुक कर दिया। छात्रों का शिक्षक से गले लग-लगकर रोना वाकई लोगों को बहुत भावुक कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विदाई लेने वाले शिक्षक जैसे ही स्कूल के ग्राउंड में कदम रखते हैं तो स्कूल के छात्र उनसे लिपट-लिपटकर रोना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं कुछ छात्राएं भी टीचर के पैर छूती हैं, लेकिन शिक्षक उन छात्राओं को रोकने की कोशिश करते हैं।

सम्मान के साथ दी गई शिक्षक को विदाई

जानकारी के मुताबिक, शिक्षक का ट्रांसफर हुआ था और स्कूल में उनके लिए एक विदाई समारोह आयोजित किया गया था। उन्हें स्कूल के अन्य शिक्षकों के द्वारा माला और शॉल पहनाकर पूरे सम्मान के साथ स्कूल से विदा किया गया। इसी दौरान छात्र अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए और शिक्षक के पैरों में गिरकर रोने लगे। इस दौरान शिक्षक ने भी बच्चों का अभिवादन स्वीकार किया और उनकी ओर विनम्र अंदाज में नमस्कार किया।

This is a teacher from a Government School on his retirement day. OMG! Look at the wealth he has amassed during his tenure. pic.twitter.com/HFsLiVJv1H