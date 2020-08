बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर कंगना ने किए कई बड़े खुलासे, सुशांत की बहन ने सरकार से मांगी सुरक्षा

India

oi-Shilpa Thakur

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सीबीआई और ईडी के अलावा एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) भी जांच कर रहा है। ड्रग एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक मामला दर्ज किया है। दरअसल मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के डिलीट किए गए व्हॉट्सएप चैट का डाटा जब देखा गया तो इस एंगल के बारे में पता चला। ड्रग्स से जुड़े मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है और जांच भी शुरू हो गई है। टीम को मुंबई में ड्रग पैडलर्स के नेटवर्क और बॉलीवुड नेटवर्क में भी जांच करने को कहा है। इस मामले के सामने आने के बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने कई बड़े खुलासे किए हैं और सुरक्षा मांगी है। जिसका समर्थन सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी किया है।

Requesting @PMOIndia @narendramodi to look into providing security for Kangana @KanganaTeam so that she can help with the investigation of @narcoticsbureau. 🙏 https://t.co/sJmEiTBAdM