Video:'सबूत मिट रहे हैं, मां को इंसाफ दिलाइए...', PM मोदी से सोनाली फोगाट की बेटी ने लगाई गुहार

हिसार, 05 सितंबर: मृतक भाजपा नेता सोनाली फोगट की 15 साल की बेटी यशोधरा फोगाट ने ट्वीट कर फिर से सीबीआई जांच की मांग की है। अपने ट्वीट में सीबीआई जांच की मांग करते हुए यशोधरा ने पीएमओ इंडिया को भी टैग किया है। यशोधरा ने राज्य सरकार से भी अपनी मां की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की है। वहीं एक टीवी इंटरव्यू में यशोधरा फोगाट ने कहा, मेरी गोवा सीएम और हरियाणा सीएम से यही अपील है कि पुलिस जो जांच कर रही हैं, उससे हमें संतुष्टी नहीं है। हम सीबीआई जांच चाहते हैं। पुलिस की जांच में बहुत देरी हो रही है और कहीं न कहीं सारे सबूत मिटते जा रहे हैं।

After making #CBIForSonali appeal on India News, Sonali Phogat's daughter Yashodhara Phogat writes to @PMOIndia & appeals to hand over the Sonali Phogat murder case to the CBI.

Watch her speak exclusively to @pradip103 here :