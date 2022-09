सरकारी स्कूलों पर केजरीवाल के बयान से आहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री, बोले-कुछ लोग 'बयान बहादुर' हैं'

India

oi-Neeraj Kumar Yadav

नई दिल्ली, 07 सितंबर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अरविंद केजरीवाल पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग 'बयान बहादुर' हैं। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि 'देश में 80% से अधिक सरकारी स्कूल कबाड़खानों से भी बदतर हैं। मैं इस बयान की निंदा करता हूं। जब से वे दिल्ली में सत्ता में आए हैं, सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में कमी आई है।

Some people are 'Bayan Bahadur'. Recently, he (Arvind Kejriwal) wrote that 'Over 80% govt schools in the country are worse than junkyards.' I condemn this statement. Since they've come to power in Delhi, enrolment of students in govt schools decreased: Union Education Minister