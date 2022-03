यूक्रेन से लौटे छात्रों से मिलने पहुंचीं स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर, कहा- हर नागरिक को वापस लाना ही मकसद

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 2 मार्च: यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चरम पर है। इस बीच भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 'ऑपरेशन गंगा' चला रही है। जिसके तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भारतीय छात्रों और नागरिकों को एयरलिफ्ट कर भारत लाया जा रहा। मोदी सरकार के मंत्री भी एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से लाए गए छात्रों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं।

वहीं इंडिगो की विशेष उड़ान से दिल्ली लौटे भारतीय छात्रों का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि घर वापस आने पर आपका स्वागत है। आपके परिजन सांसे रोककर इंतजार कर रहे हैं। आपने अनुकरणीय साहस दिखाया है। आपको वापस लाने वाले फ्लाइट क्रू भी धन्यवाद के हकदार हैं।

वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत किया। वापस लौटे छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि में आप सभी का स्वागत करता हूं। पीएम हमारे नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, जय हिंद। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को यूक्रेन से निकालना एक जटिल ऑपरेशन है। इसमें मदद करने के लिए भारतीय वायुसेना और निजी एयरलाइंस का धन्यवाद।

