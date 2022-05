UPSC Exam Result 2021: जानिए कौन हैं श्रुति शर्मा, जिन्होंने ऑल इंडिया में हासिल की पहली रैंक

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 30 मई: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया है, जिसमें एक बार फिर लड़कियों ने अपना दबदबा दिखाते हुए पहले तीन रैंक पर कब्जा जमाया है। पहली रैंक पर जहां श्रुति शर्मा का नाम आया है, तो अंकिता अग्रवाल को दूसरा स्थान और गामिनी सिंघला को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी उन लोगों को शुभकामनाएं दी, जिन्होंने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2021 को पास किया है। ऐसे में जानिए कौन हैं श्रुति शर्मा, जिन्होंने यूपीएसई सिविल एग्जाम को टॉप किया है।

Congratulations to all those who have cleared the Civil Services (Main) Examination, 2021. My best wishes to these youngsters who are embarking on their administrative careers at an important time of India’s development journey, when we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav.