कमलनाथ ने जताई रिटायरमेंट की इच्छा तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कही ये बात

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को छिंदवाड़ा में अपने संन्यास से संबंधित एक बयान देकर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। अब उनके बयान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया है। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अगर कमलनाथ जी ने ऐसा कहा है तो ये उनका निजी मामला है और ये उनकी इच्छा है कि वो रिटायर होकर घर पर रहना पसंद करते हैं, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए।

We won’t make anyone take retirement. It is his will to retire or stay at home. It is his personal matter and he must think about it: Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan https://t.co/fuswEQB8cJ pic.twitter.com/ufxMyiQ5Dm