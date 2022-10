'ये मजाक है..', सरकार ने व्हाट्सएप्प डाउन होने पर मांगी रिपोर्ट तो शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कसा तंज

India

oi-Pallavi Kumari

Priyanka Chaturvedi: शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर व्हाट्सएप्प डाउन होने पर मांगी जाने वाली रिपोर्ट को लेकर तंज कसा है। केंद्र सरकार ने फेसबुक की मूल कंपनी मेटा से उसके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप्प के डाउन होने पर एक रिपोर्ट मांगी है। असल में मंगलवार को व्हाट्सएप्प वर्ल्ड वाइड 2 घंटे के लिए डाउन था। यूजर्स को मैसेज भेजने और रिसीव करने में दिक्कत हो रही थी। केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट में कहा कि व्हाट्सएप्प डाउन होने पर रिपोर्ट मांगना, एक मजाक है।

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर कहा, ''मुझे नहीं पता है कि व्हाट्सएप्प एक आवश्यक सेवा या भारत सरकार द्वारा प्रदान या भुगतान की गई कल्याणकारी योजना का हिस्सा है। या हो सकता है कि वे (सरकार) नाराज हों क्योंकि इससे गलत सूचना का प्रसार बाधित हुआ? आउटेज के लिए रिपोर्ट मांगना, एक मजाक है।''

Didn’t know WhatsApp is part of an essential service or a welfare scheme provided/paid for by GoI. Or maybe they are miffed because it disrupted the spread of misinformation?

Seeking a report for outage, quite a joke! https://t.co/kIpKhNEZnx