India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 22 जुलाई। बॉबॉलीवुड में इन दिनों शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा दो दिन पहले अश्‍लील फिल्‍म बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल में पूछताछ के बाद अरेस्‍ट किया था उनके अलावा इस मामले में कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी। इस केस की जांच में राज कुंद्रा को ही इस बिजनेस का मास्‍टर माइंड मान रही है। कुंद्रा के अरेस्‍ट होने के बाद कई एक्‍ट्रेस ने राज कुंद्रा पर तरह- तरह के आरोप लगाए हैं। वहीं अब एक्‍ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने भी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर एक वीडियो शेयर कर बड़ा खुलासा किया है।

https://hindi.oneindia.com/photos/sherlyn-chopra-bold-hot-pictures-oi59931.html

English summary

Sherlyn Chopra, who has earned crores of rupees by working in Raj Kundra's films, said – I was the first to.....