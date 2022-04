शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर लोगों को ऐसे बनाया अप्रैल फूल, तस्वीर को देख यूजर हो गए कंफ्यूज

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 02 अप्रैल: कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर हमेशा ट्विटर पर लोगों को चौंकाने वाला ट्वीट और मजाकिया अंदाज में अपनी बात रखते हैं। 01 अप्रैल 2022 को भी उन्होंने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया, ट्वीट के वायरल होने जाने और सस्पेंस बढ़ जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो अप्रैल फूल था। असल में ट्विटर पर शुक्रवार (01 अप्रैल) को फिल्म लेखक वैभव विशाल ने एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की। वैभव विशाल ने ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट करते हुए दावा किया कि यह बाल कलाकार के रूप में शशि थरूर हैं। तस्वीर में एक औरत और बच्चा दिखाई दे रहे हैं। इसी बच्चे को वैभव विशाल शशि थरूर बताया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि उन्होंने इसे हमेशा गुप्त रखने की कोशिश की थी। ट्विटर पर हुई इस बातचीत ने यूजर को स्तब्ध कर दिया।

