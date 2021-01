'तिरंगा लहराने वाला थरूर का फ्रेंड',अमेरिकी हिंसा में दिखा तिरंगा तो ट्विटर पर भिड़े वरुण गांधी और शशि थरूर

India

Shashi Tharoor And Varun Gandhi Twitter war over Indian flag seen at US Capitol: अमेरिकी संसद भवन (US Parliament) कैपिटल बिल्डिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के समर्थक ने बुधवार (6 जनवरी) को जमकर हिंसा और हंगामा किया। इस हिंसा की आलोचना पीएम मोदी सहित दुनियाभर के कई नेताओं ने किया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हिंसा के दौरान एक प्रदर्शनकारी के हाथ में भारतीय तिरंगा भी लहराता दिखा। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस वीडियो को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग छिड़ गई है। वरुण गांधी ने तो ये भी दावा किया कि हंगामे के दौरान तिरंगा लहराने वाला शशि थरूर का फ्रेंड था। आइए जानें पूरा माजरा?

पहला ट्वीट- वरुण गांधी ने सबसे पहले वायरल वीडियो को ट्वीट कर लिखा- ''वहां भारतीय झंडा क्यों है? यह एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हमें निश्चित रूप से शामिल नहीं होना चाहिए था।''

दूसरा ट्वीट- वरुण गांधी के सवाल वाले ट्वीट पर शशि थरूर ने निशाना साधते हुए ट्वीट किया, "दुर्भाग्य से, वरुण गांधी कुछ भारतीय भी उसी मानसिकता के हैं, जो ट्रंप के समर्थक भीड़ के रूप में हैं और गर्व के प्रतीक की जगह एक हथियार के रूप में तिरंगा का इस्तेमाल कर आनंद लेते हैं। और जो भी इनस असहमति रखता है, उन्हें ये देशद्रोही कहते हैं। वहां तिरंगा लहराया जाना, हमसब के लिए एक चेतावनी है।''

Unfortunately, @varungandhi80 , there are some Indians with the same mentality as that Trumpist mob, who enjoy using the flag as a weapon rather than a badge of pride, & denounce all who disagree with them as anti-nationals & traitors. That flag there is a warning to all of us. https://t.co/uJIaDlLklt

तीसरा ट्वीट- शशि थरूर के इस तंज का जवाब देते हुए वरुण गांधी ने लिखा, ''आजकल अपने देश में गौरव का प्रदर्शन करने के लिए हमारे ध्वज का सहारा लेने वाले भारतीयों का मजाक बनाना बहुत आसान हो गया है। उसी तरह अपने गलत इरादों के उद्देश्यों के लिए भी तिरंगा का उपयोग करना आसान है। दुर्भाग्य से, अधिकांश उदारवादियों ने भारत में राष्ट्रविरोधी प्रदर्शनों (जैसे JNU में) के दौरान तिरंगे के दुरुपयोग की चेतावनी को भी नजर अंदाज कर दिया था। हमारा राष्ट्रीध्वज हमारे लिए गर्व का प्रतीक है। हम बिना किसी मानसिकता के इसका सम्मान करते हैं, शशि थरूर।''

[2/2] Unfortunately, most liberals have flagrantly ignored warnings of its misuse in anti-national protests (e.g. in JNU) in India as well.

It is a symbol of pride for us, and we venerate it without due regard to any “mentality”. @ShashiTharoor