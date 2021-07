Dilip Kumar RIP: दिलीप कुमार के कारण शाहरुख बने एक्टर, सायरा ने कहा था- 'अगर बेटा...'

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 07 जुलाई। हिंदी सिनेमा के महान नायक दिलीप कुमार ने आज 98 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। फिल्मी सितारों समेत देश की कई दिग्गज हस्तियों ने 'ट्रेजेडी किंग' के नाम मशहूर दिलीप कुमार के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। दिलीप कुमार केवल एक एक्टर नहीं थे बल्कि वो फिल्मी दुनिया के वो महानतम कलाकार थे, जिनके जाने से आज एक युग का अंत हो गया है।

